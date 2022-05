OFFIDA – Domenica 29 maggio nuovo appuntamento con l’iniziativa del Gruppo Fai Giovani di San Benedetto: “Con il FAI tra Borghi e Calanchi“, pensata per valorizzare i borghi del Piceno e il loro stretto rapporto con la natura ed il paesaggio circostante.

I volontari del Fai accompagneranno i visitatori alla scoperta di Offida e delle sue eccellenze artistiche, paesaggistiche ed enogastronomiche, con partenza alle ore 9:30 da Piazza del Popolo.

Successivamente ci si sposterà nell’affascinante chiesa di Santa Maria della Rocca, affacciata su una rupe in posizione panoramica, che custodisce gli splendidi affreschi del Maestro di Offida.

Infine la visita terminerà all’ex convento di San Francesco, attuale Enoteca/Oleoteca Regionale delle Marche, dove verrà offerta ai partecipanti una degustazione gratuita di eccellenze enogastronomiche del territorio, con possibilità di aperitivo facoltativo al costo di 10 euro.

“Ci auguriamo che tanti visitatori partecipino alla giornata organizzata dal Fai Giovani di San Benedetto – sono le parole dell’assessore al turismo di Offida Cristina Capriotti – sarà l’occasione per assaporare, attraverso una passeggiata culturale, alcune delle eccellenze che Offida può offrire, in termini di cultura ed enogastronomia“.

“Invitiamo gli appassionati di arte e cultura a scoprire, passeggiando tra i borghi del Piceno, le nostre ricchezze e soprattutto i nostri paesaggi – dichiara Ilario Di Luca capogruppo Fai Giovani San Benedetto – siamo convinti che solo il lavoro di collaborazione sul territorio, che da sempre ci contraddistingue, possa aprire nuovi orizzonti di valorizzazione nel nostro Piceno”

Per partecipare all’iniziativa È previsto un contributo di 5euro per gli iscritti Fai e di 8 euro per i non iscritti, ed è necessaria la prenotazione sul sito: bit.ly/FaiOffida

Per informazioni scrivere a: [email protected] o chiamare il numero 347 5006575 dopo le ore 18.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.