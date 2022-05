ASCOLI PICENO – In occasione della giornata mondiale “No tabacco”, indetta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, martedì 31 maggio, alle ore 18,00, presso la libreria Rinascita di Ascoli Piceno, il dottor Mauro Mario Mariani, medico specialista in angiologia, presenterà il suo nuovo libro “Ricomincio da me“. L’evento ha il patrocinio del comune di Ascoli Piceno e dell’Ordine dei Medici Chirurgi e Odontoiatri di Ascoli Piceno. Dialogherà con lui la professoressa Donatella Ferretti.

Mauro Mario Mariani, meglio conosciuto come “il mAngiologo”, considerata la sua attività professionale dedicata all’utilizzo della corretta alimentazione mediterranea come prevenzione e terapia, è alla terza esperienza di autore. Dopo il successo delle due precedenti pubblicazioni, “Il Tao dell’Alimentazione” e “Prospettiva Rosea – alla ricerca dell’equilibrio”, in questo suo nuovo libro, che coniuga la sua specialità medica con trenta anni di studi, ricerche, conoscenze scientifiche, esperienze cliniche ed emozioni, il dottor Mariani ci spiega che cos’è lo stress ossidativo e come contrastarlo per migliorare la nostra condizione di benessere. Oltre a questo, il libro propone anche un vero e proprio Vademecum con i suoi consigli per difenderci dai radicali liberi.

In occasione della presentazione del libro, l’autore parlerà anche del “Progetto ZERO736” nato da una sua idea nel 2017 e che vuole essere una ricetta per un vero e proprio “stile di vita”: zero sigarette, sette porzioni di frutta e verdura e trentasei minuti di esercizio fisico al giorno per avere un’efficace azione sul nostro sistema immunitario. Non esiste un cibo miracoloso o esercizio da fare che risolva tutto, occorre “MeToDo”, ovvero proporre una serie di condizioni per essere sempre pronti a dare risposte a tutto ciò che ci circonda.

L’originalità e l’esclusività del libro non sta solo nei contenuti, ma anche nelle linee continue disegnate dall’artista ascolano Gabriele Viviani, che attraversano il testo donandogli continue emozioni visive. La foto di copertina è del fotografo Pierpaolo Cialini.

Il dottor Mauro Mario Mariani è tra i massimi esperti in terapia chelante e si è sempre occupato di stress ossidativo. È diplomato in omeopatia, omotossicologia e discipline integrate ed è docente di “Alimentazione nella prevenzione delle malattie cardiovascolari” presso l’Università Cusano e di “Indicazioni e trattamento della terapia chelante” presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi. Consulente nutrizionista per Autogrill Spa, è responsabile del progetto “Taste and Wellbeing” ed ideatore del PUB, il Piatto Unico Bilanciato. Opinion Leader per il Mass Market, Mariani ha al suo attivo docenze, consulenze per aziende, pubblicazioni scientifiche, stage formativi, seminari, incontri pubblici e programmi televisivi. Da otto anni è ospite, al fianco di Massimiliano Ossini, nella trasmissione “Linea Bianca” su Rai1.

