ASCOLI PICENO – Appuntamento sabato 11 e domenica 12 giugno con la seconda edizione di “Carbonella Fest” al lago di Gerosa sulla sponda di Montemonaco.

Un mega braciere in riva al lago con 26 postazioni di self grill, escursioni guidate in kayak, a piedi e in e-bike ed anche laboratori artistici per bambini, giochi per tutta la famiglia e musica in un weekend a tutta natura. Questo è “Carbonella Fest”, un festival genuino e sostenibile che promuove cibo, tradizioni e potenzialità dei Sibillini facendole assaggiare ad ogni ospite.

Protagonista dell’evento è la cottura alla brace e l’allegria che essa porta in sé. Nell’area self grill ogni ospite potrà grigliare carni selezionate, marchigiane ed italiane, da acquistare direttamente al lago e senza dover pensare a condimenti, piatti e brace perché l’occorrente per una perfetta braciolata sarà fornito dal festival.

Chi non ha voglia di grigliare potrà scegliere le proposte da scampagnata dei chioschetti o accomodarsi all’Osteria del Boschetto, un vero e proprio ristorante nel bosco con la cucina dello chef Gianmarco Di Girolami che offrirà anche proposte vegetariane, con gli arredi delle osterie del Piceno.

Tante le escursioni diurne e notturne previste: dal giro del lago in kayak, a passeggiate alla ricerca delle erbe aromatiche o al chiaro di luna alla ricerca di lucciole e animali notturni. Gli eventi saranno a cura della guida del parco Alessandro Ambrosi e di Simona Giannetti. Yoga, e-bike e mountain bike completano il programma di esperienze outdoor a misura di ogni esigenza e di ogni passo, anche per famiglie.

Grande attenzione sarà rivolta ai bambini e agli adolescenti con animazione dedicata per ogni età e laboratori artistici a cura delle Marche Magiche e del maestro Matteo Della Sciucca. La cultura dell’enogastronomia sarà esaltata nell’area Sibillini Academy dove sono previste degustazioni gratuite ed incontri con i produttori locali che parleranno di lana dei Sibillini, di salumi di maiale nero della Marca, di agri-distilleria e tanto altro in collaborazione con Copagri Marche.

Il progetto “Carbonella Fest” nasce nel 2018 con l’obiettivo di rilanciare il territorio montano del Piceno dopo la grave crisi generata dal sisma del 2016. L’iniziativa è realizzata da “Amici per la Gola” grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno rientrando nel Masterplan terremoto, il piano strategico di rilancio delle comunità colpite dal terremoto messo in campo dalla Fondazione.

L’evento è ad ingresso libero: dalle 9.30 alle 22. In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata al 18 e 19 giugno.

Per conoscere il programma completo e le attività da prenotare: www.amiciperlagola.it

