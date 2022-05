Il Gruppo Podistico Avis Spinetoli-Pagliare festeggia il suo ventennale, con l’inaugurazione del Monumento del Podista e due eventi: “20 ore per il ventennale” e “Sport-arte”, previsti per il primo e il due giugno.

SPINETOLI – Il Gruppo Podistico Avis Spinetoli-Pagliare festeggia il suo ventennale, con l’inaugurazione del Monumento del Podista e due eventi: “20 ore per il ventennale” e “Sport-arte”, previsti per il primo e il due giugno.

Il Gruppo podistico nato nel 2002 si è caratterizzato per intendere l’atletica leggera come stile di vita, sia per la salute fisica sia mentale e, per volontà del presidente Ubaldo Sabbatini, prese lo stesso nome dell’Avis, l’associazione di volontari che donano il sangue.

“Da allora camminano sempre insieme il gruppo podistico e l’Avis di Spinetoli e Pagliare – commenta il sindaco di Spinetoli Alessandro Luciani – occupandosi della salute dei cittadini, grazie alla corsa e i prelievi di sangue. Considero Ubaldo Sabatini è un vero tsunami per l’organizzazione e il gran lavoro”.

Per l’importante ricorrenza del ventennale, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, saranno organizzate due manifestazioni. La “20 ore per il ventennale” sarà una staffetta con testimone che partirà alle 22 del primo giugno dalla sede dell’Avis, percorrerà tutte le piste ciclopedonali del territorio, che si estendono per 15 km, e terminerà alle 18 del 2 giungo, proprio nel momento in cui ci sarà l’inaugurazione del Monumento del Podista.

L’evento Sport-Arte si terrà il 2 giugno, dalle 9 del mattino e coinvolgerà ben 20 artisti che riporteranno su tela un’opera a tema sport e arte. Intorno alle 17 le opere saranno consegnate all’Amministrazione comunale, che provvederà a inserirle sulla sezione del sito del Comune dedicata al ventennale del Gruppo podistico.

Si ricorda inoltre che domenica 5 giugno si terrà il Trofeo Avis Spinetoli Pagliare, giunto alla sua diciannovesima edizione.

