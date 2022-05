ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 30 maggio, dal Sap Ascoli Piceno.

Dopo tanti anni di annunci, promesse e false illusioni arriva oggi invece un’importante conferma.

Da questa mattina al personale della Polizia di Stato della provincia di Ascoli Piceno è stato distribuito il Taser, arma

non letale da tempo invocata da questa sigla sindacale per garantire ai nostri operatori uno strumento in più per

intervenire in situazioni di estrema pericolosità nei confronti di persone che oppongono una decisa resistenza, ed

il tutto preservando comunque l’incolumità di entrambi.

Come stabilito dal Governo nello scorso mese di marzo sono state distribuite 4482 pistole elettriche alle

varie forze di Polizia.

Il Taser rappresenta uno strumento ideale in situazioni di tensione perché permette di

bloccare una persona senza contatto, come lo sarebbe invece utilizzando lo sfollagente e le manette, nonché

evitando danni permanenti come lo sarebbe invece con l’utilizzo delle armi da fuoco.

Dopo un periodo di sperimentazione che ha visto nella prima fase la dotazione di questo strumento in

14 città metropolitane (Roma – Torino – Milano – Venezia – Genova – Bologna –Firenze –Bari – Cagliari –

Napoli – Reggio Calabria – Palermo – Messina – Catania) ed in 4 capoluoghi di provincia (Caserta – Brindisi –

Reggio Emilia e Padova) da oggi anche Ascoli Piceno è stata coinvolta da questa assegnazione.

E’ inutile negare l’importanza di questa dotazione anche in considerazione dei continui aumenti delle

aggressioni nei confronti della forze di Polizia, che rammentiamo essere una ogni tre ore. Per il Sap l’adozione

del Taser è una storica battaglia vinta anche se non completamente conclusa.

Auspichiamo infatti che questo

importante strumento venga assegnato capillarmente anche a tutte le Specialità, che ricordiamo, vennero escluse

anche dalla fornitura dello Spray urticante.

Cogliamo l’occasione di ringraziare oltre che il nostro Sottosegretario agli Interni Nicola Molteni,

fermo sostenitore del Taser, anche gli istruttori che sono riusciti in poche settimane ad abilitare all’utilizzo del

Taser una trentina di operatori con una previsione futura di formarne altrettanti.

Concludiamo nel dire che oggi anche la popolazione della provincia di Ascoli Piceno potrà contare in

uno strumento in più per la sicurezza sia degli operatori che del cittadino stesso.

