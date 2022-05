ASCOLI PICENO – Il 6 aprile scorso la professoressa Giancarla Perotti è stata nominata referente di ‘Civicrazia’ e ‘Andci’ (Associazione Nazionale Difensori Civici Italiani) per la provincia di Ascoli Piceno. Ma cos’è Civicrazia? Si tratta di un sistema Istituzionale in cui, come recita il n. 1 della Costituzione, si promuove la sovranità del Popolo, una sovranità che si manifesta tramite la democrazia partecipata e meritocratica, realizzata con l’Autocollocazione per merito, cioè tramite competenze, titoli e impegno. Questo sistema è intento a educare il cittadino a divenire protagonista partecipando alla gestione politica e amministrativa della cosa pubblica come suo diritto fondamentale, garantito anche dalla nostra Costituzione (art. 3 c. 2) e lo tutela in caso di abusi di potere da parte della malamministrazione pubblica.

Civicrazia nasce ufficialmente il 21 marzo 2001, ma l’idea civicratica si sviluppa negli anni che vanno dal 1985 al 2001 integrando le esperienze precedenti di Associazioni, Istituti di formazione e di Gruppi. È libera, indipendente, autonoma, apartitica. Non ha fini di lucro (Art. 2 dello statuto).

“Ho accettato questa nomina senza esitazione – ha dichiarato la professoressa Perotti – perché nel corso della mia vita non ho mai approvato l’ascesa al potere di persone nominate non con il criterio della meritocrazia cioè riconoscendo le loro competenze specifiche e il loro impegno per il rispetto dei cittadini e del bene della comunità. Ho desiderato assumere come stile di vita quello dell’ascolto e del dialogo proprio per favorire la mia crescita personale e la crescita dell’altro, in termini di unicità e universalità della persona per incrementarne le potenzialità critiche e creative e i valori comunitari: dai diritti di libertà e di uguaglianza ai doveri di solidarietà ed equità, insomma ho cercato sempre un dialogo autentico, vale a dire rispettoso di tutto l’uomo e di tutti gli uomini e donne, rispettoso di ogni aspetto della personalità e di ogni stagione di vita”.

Civicrazia è il Movimento Unitario Civico in cui sono coalizzati organismi, Associazioni e cittadini (Civicratici), ha come scopo quello di tutelare la persona e i suoi diritti, promuovendo la democrazia e l’azione risarcitoria dei cittadini contro i malamministratori, favorendo anche i rapporti fra cittadino e poteri pubblici. È significativo ricordare due importanti risultati che Civicrazia ha ottenuto con le relazioni politiche e parlamentari: l’istituzione della CiVit (Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche), ora Autorità Anticorruzione e la presentazione di disegni di legge costituzionale e ordinaria per l’istituzione del Difensore Civico Nazionale. È essenziale ricordare le finalità di Civicrazia riportate al n. 3 del suo statuto:

– realizzare la democrazia compiuta in cui il cittadino è protagonista e i diritti sono garantiti davvero;

– favorire la partecipazione del cittadino e realizzare la Civicrazia;

– tutelare i diritti del cittadino, tramite ogni opportuna iniziativa o intervento;

– garantire al cittadino effettiva e sostanziale partecipazione alle scelte della Pubblica

Amministrazione, anche favorendo la chiarezza, la sburocratizzazione e la semplificazione di

procedure e linguaggio;

– affermare nella Carta Costituzionale e negli Statuti regionali e locali il valore della Difesa Civica;

– ottenere per ogni ente la costituzione del Difensore Civico, davvero indipendente, promotore di Civicrazia;

– garantire ai Difensori Civici indipendenza, poteri e mezzi per tutelare il cittadino;

– promuovere le riforme per garantire pienamente il buon andamento, l’imparzialità, la trasparenza, la celerità, l’efficienza, l’efficacia e l’umanità della Pubblica Amministrazione al servizio del cittadino.

