ASCOLI PICENO – E’ stato presentato nella mattina di oggi 30 maggio il fitto calendario di eventi che animerà la città di Ascoli da giugno ad ottobre.

“Con l’assessore Vallesi abbiamo deciso di organizzare il calendario, che sarà anche aggiornato – afferma il sindaco Marco Fioravanti – Per dare informazioni omogenee ad ascolani e turisti ed avere il modo di organizzarsi. E’ un calendario tra i più ricchi mai fatto nella città di Ascoli, abbiamo la sensazione che questa sarà una stagione da record per le presenze di turisti ed abbiamo investito per essere attrattivi anche per chi verrà in Riviera. Vogliamo essere accoglienti ed offrire ogni giorno qualcosa da fare. Ci saranno nuove iniziative come l’Ascoli Summer Festival pensato per i giovani e non solo. Sono contento perché non era facile di calendario così diversificato, abbiamo cercato di coinvolgere tutte le fasce di età”.

“Il cartellone parla di sé, è molto ricco – le parole dell’assessore Monia Vallesi – Puntiamo sulla ripartenza con una programmazione intensa che sfrutta tutte le location della città, è bello vedere Ascoli così movimentata. Avremo importanti ed anche nuovi in zone non del centro come la nuova Notte Bianca di Porta Solestà. Sono felice perché abbiamo finalmente gli eventi in totale apertura e senza restrizioni. Ascoli merita la visibilità che non ha potuto avere negli ultimi due anni”.

Il programma completo:

2 giugno

Giochi su strada bambini (dalle 15 alle 20 in piazza Arringo)

2 giugno

Trail dei calanchi (dalle 8 alle 13 a Polesio)

2-3-4-5 giugno

Gente di Strada Street Food

5 giugno

Ascolimpiadi (Piazza del Popolo)

6 giugno

Festa dei Carabinieri (Piazza del Popolo)

8 giugno

Memorial Troiani con Elisa, Dardust e Marco D’Amore (Piazza del Popolo)

8 giugno

Adriatica Ionica Race (arrivo 15.30 a Piazza Roma)

11 giugno

Live Talent AP (dalle 16 alle 20 in Piazza Ventidio Basso, Largo Crivelli, Piazza S. Agostino e Giardino Comunale)

11-12 giugno

Sestieri all’Erta

14 giugno

Nazionale di Calcio Italia-Irlanda under 21 (dalle 17 alle 19 allo stadio Del Duca)

18-19 giugno

Mercatino Antiquariato (Piazza Arringo e Piazza del Popolo)

18 giugno

Notte Bianca Porta Solestà (dalle 20 alle 01.30 a Borgo Solestà)

23 giugno

La partita del Sole (dalle 18 allo stadio Del Duca)

24-25-26 giugno

Coppa Paolino Teodori (Colle San Marco – San Giacomo)

26 giugno

Festival itinerante Notte del Saltarello (dalle 16.30 alle 18.30 al Chiostro di San Francesco)

26 giugno

Giochi su Strada bambini (dalle 16.30 alle 18.30 in Piazza Arringo)

27-28-29 giugno

Spettacolo Scuola Musicale “Le arti” (Piazza del Popolo)

dal 30 giugno al 4 luglio

La Milanesiana (Teatro Ventidio Basso)

dal 30 giugno al 15 settembre

Mostra fotografica di Carlo Verdone (Galleria d’Arte Contemporanea “Osvaldo Licini”)

3 luglio

Festival “Ritratti di artista” (Chiostro di San Francesco)

dal 3 al 24 luglio

Rassegna Internazionale di danza sperimentale “Ritratti di artista” (Chiesa Sant’andrea, Teatro Romano, Chiostro di San Francesco e Colle dell’Annunziata)

3 luglio

Ettore Bassi in “Il mercante di luce” (dalle 21.30 al Teatro Romano)

7-16-21-25-29 luglio

Suoni dell’anima (ore 21 al Giardino Comunale)

8 luglio

Saluto Madonna della Pace (Piazza S. Agostino)

9 luglio

Quintana in onore della Madonna della Pace

10 luglio

Stefano Tisi (Piazza del Popolo)

10-17 luglio

Giochi su Strada bambini (dalle 15 alle 20 in Piazza Arringo)

16 luglio

Passione Porsche (Piazza Arringo)

16-17 luglio

Fiore della vita (Colle San Marco)

17 luglio

Spettacolo Tango (Chiostro di San Francesco)

22 luglio

Notte Bianca Piazza Immacolata

22-23-24 luglio

Campionati FiSB – Tenzone Argentea (Piazza Arringo)

dal 22 luglio al 6 novembre

Sulle orme di San Michele Arcangelo: pellegrini e devoti nell’arte da Crivelli a Caravaggio (Pinacoteca civica)

26 luglio

Inizio festività di Sant’Emidio e Festa di Sant’Anna (Centro storico)

26 luglio

Massimo Popolizio in “La caduta di Troia” dal libro II dell’Eneide (dalle 21.30 al Teatro Romano)

28 luglio

Concerto Emozioni (dalle 21 in Piazza del Popolo)

28-29-30-31 luglio

Festival del Reportage (Museo dell’Arte Ceramica)

30 luglio

Sant’Emidio Spritz (Chiostro di San Francesco)

30 luglio

Motori Sotto le Stelle (dalle 14 alle 24 in Piazza Arringo)

31 luglio

Angelo Carestia (Piazza Ventidio Basso)

1 agosto

Festività Sant’Emidio – Live con N’Ice Cream (ore 21 Piazza del Popolo)

1 agosto

Lucrezia Lante della Rovere e Pino Quartullo in “Mia moglie Penelope” (dalle 21.30 al Teatro Romano)

2 agosto

Festività Sant’Emidio – Live con Marche Big Band (ore 21 Piazza del Popolo)

3 agosto

Festività Sant’Emidio – Fanfara dei Bersaglieri (ore 21 Piazza del Popolo)

3 e 9 agosto

Suoni dell’anima (ore 21 al Giardino Comunale)

4 agosto

Sfilata di moda Confartigianato (Piazza del Popolo)

5 agosto

Festa del Patrono Sant’Emidio (Fuochi d’artificio, tombola, musica e balli popolari)

5 e 6 agosto

Piazza Artigiana della Confartigianato (Chiostro di San Francesco)

6 agosto

Offerta dei ceri (Piazza Arringo)

dal 6 agosto all’11 dicembre

“Creazioni invisibili – Uno sguardo sulla settima arte” (Galleria d’Arte Contemporanea “Osvaldo Licini”)

7 agosto

Quintana in onore del Patrono Sant’Emidio

10 agosto

Notte bianca (Centro Storico)

dal 10 al 21 agosto

Ascolica Festival (Piazza Arringo)

11 agosto

Concerto Ghali – Ascoli Summer Festival (Piazza del Popolo)

12 agosto

Concerto Ariete – Ascoli Summer Festival (Piazza del Popolo)

13 agosto

Concerto Brunori Sas – Ascoli Summer Festival (Piazza del Popolo)

20 agosto

Suoni dell’anima (Piazza del Popolo)

27 agosto

Notte Bianca Monticelli (dalle 20 alle 01.30 in Piazza delle Foibe)

date da definire

Cinema sotto le stelle (cinema all’aperto)

Dal 28 agosto al 4 settembre

Festival Controvento (Colle San Marco e San Giacomo)

2-3 settembre

Ascoli Talent (Chiostro di San Francesco)

2-3-4 settembre

Festival del Peperoncino (Piazza del Popolo)

dal 4 al 27 settembre

Ascoli Piceno Festival (Auditorium “Emidio Neroni”)

9-10-11 settembre

Una mole di libri (Chiostro di San Francesco)

9-10-11 settembre

Marchestorie (Castel Trosino)

10 settembre

Symphony of Caos Live dj Asco (Piazza del Popolo)

10 settembre

Motori sotto le stelle (dalle 15 alle 24 in Piazza Arringo)

16-17 settembre

Asculum Festival (dalle 17 in Sala della Regione, Sala dei Savi, Teatro Ventidio Basso, Filarmonici, Foyer, Chiostro di San Francesco)

19 settembre

Sportcity

23-24-25 settembre

Tiello Streetto (Piazzale stdaio Del Duca)

1-2 ottobre

La città in fiore (Piazza del Popolo, Loggia dei Mercanti)

7-8-9 ottobre

Festival del cioccolato (Piazza del Popolo)

dal 7 al 21 ottobre

Festival Nuovi Spazi Musicali (Auditorium “Emidio Neroni)

15-16 ottobre

Mercatino dell’Antiquariato (Piazza Arringo, Piazza del Popolo e Chiostro di San Francesco)

21-22-23 ottobre

Mercatino Francese (dalle 9 alle 20 in Piazza Arringo)

30 ottobre

5^ mezza maratona di Ascoli Piceno (Piazza Arringo)

