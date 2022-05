Il mercato dell’auto continua a registrare un trend positivo per quello che riguarda le auto usate, sempre più richieste dagli automobilisti visto il momento storico contrassegnato dalla necessità di risparmiare il più possibile sulle spese.

Naturalmente, oltre al risparmio di cui l’acquisto di una vettura usata permette di beneficiare, tra le ragioni che stanno determinando un incremento costante della richiesta è anche possibile annoverare il fatto che questo segmento di mercato permette di accedere anche a veicoli attualmente fuori produzione.

Senza contare che al giorno d’oggi è possibile trovare opportunità interessanti anche online, affidandosi a portali e-commerce specializzati che mettono a disposizione un ottimo rapporto qualità-prezzo, a fronte di usato esclusivamente garantito.

Ne costituisce un esempio Miacar.it, che propone macchine usate in perfette condizioni e a prezzi vantaggiosi, selezionate guardando solo alle offerte dei migliori concessionari autorizzati.

Macchine usate: dove si concentra l’interesse degli automobilisti?

Tra i modelli di auto usate più richieste del momento è possibile trovare due proposte di casa Fiat, ovvero la 500 a la Panda. La prima, già nei modelli di qualche anno fa, si può trovare accessoriata con airbag laterali, ESC (ovvero il controllo elettronico della stabilità), EBD per ripartire la forza frenante sulle 4 ruote, kit di riparazione pneumatici e luci diurne obbligatorie.

La seconda, nei modelli più recenti ha l’HBA per assistere il guidatore alla frenata, servosterzo dualdrive, start & stop per limitare i consumi nel traffico e sensori di temperatura esterna.

Per un’auto più spaziosa ed esclusiva, molti ricercano invece modelli di Alfa Romeo, come l’elegante Stelvio, anche turbodiesel e con cambio automatico. Sono veicoli caratterizzati da schermo multi-touch per accedere al navigatore satellitare, applicazioni compatibili con Android e Apple car, cerchi in lega, Autonomous Emergency Braking che a livello di sicurezza garantisce la fermata autonoma del mezzo in prossimità di pedoni, HDC per affrontare le discese in sicurezza, assistente di parcheggio e sensori di pioggia che attivano i tergicristalli automaticamente.

Infine, gli amanti dei suv possono accedere a offerte interessanti sulla sportiva e compatta Jeep Renegade con la trazione anteriore o 4 X 4 per gli sterrati. ESC, cristalli oscurati nella parte posteriore, freno di stazionamento elettronico, guida e frenata assistite, lane departure warning, limitatore di velocità e monitoraggio della pressione degli pneumatici sono solo alcuni degli optional eccellenti che si possono trovare su una Jeep Renegade, risparmiando fino al 20% sulle offerte migliori dell’usato. La peculiarità di questo veicolo è negli allestimenti che sono spesso a contrasto tra interni e carrozzeria persino con tinte bicolore all’esterno.

Macchine usate: dal chilometraggio all’alimentazione

Oltre al modello, la scelta della macchina usata naturalmente passa anche per la valutazione di altre caratteristiche importanti.

Senza dubbio, uno degli aspetti fondamentali di cui tenere conto è il chilometraggio, così da individuare la vettura più in linea con le proprie necessità del quotidiano. In linea generale, i portali e-commerce che fanno riferimento ai migliori concessionari del settore offrono una proposta ampia e variegata, così da soddisfare le esigenze di ogni automobilista.

Un altro fattore di cui tenere conto è l’alimentazione della vettura: il mercato dell’usato, infatti, al giorno d’oggi permette di scegliere tra macchine a benzina, diesel, ma anche ibride o elettriche. In questo modo, è quindi possibile optare per una soluzione di mobilità sostenibile a costi più contenuti rispetto a quelli che attualmente richiede l’acquisto.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.