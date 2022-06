ASCOLI PICENO – Ad Ascoli Piceno un incontro per parlare della guerra in Ucraina e per conoscere a fondo le conseguenze del conflitto per l’Europa, l’Italia e per tutta l’area del Mediterraneo. Sabato 4 giugno, alle ore 17,30, alla sala dei Savi del Palazzo dei Capitani, sarà presentato il volume “Naufragio Mediterraneo”. Saranno presenti gli autori Paolo Quercia, docente di Studi strategici dell’Università di Perugia, e Michela Mercuri, docente di Geopolitica del Medio Oriente di Unicusano. Dialogherà con loro Stefania Mistichelli.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco Marco Fioravanti e dell’assessore alla Qualità della vita, Maria Luisa Volponi.

