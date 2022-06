ASCOLI PICENO – Prima gara del “Memorial Carlini Orselli” archiviata con una sconfitta di misura contro la Vigor Castelfidardo. A commentare la prima gara della Juniores del Monticelli Calcio è stato il mister Luigi Zaini.

“Partecipare a un torneo organizzato in questa maniera per noi è molto importante – dice mister Zaini – ci serve per crescere. Nella gara d’esordio abbiamo perso di misura ma abbiamo disputato una bella partita, sono soddisfatto dei ragazzi. Va fatto un plauso a questi ragazzi per come stanno affrontando queste partite. Stanno dando il massimo anche dopo la fine del campionato; la mentalità è quella giusta. Tenerli sempre sul pezzo e allenati per noi è importante per mettere a disposizione della prima squadra giocatori pronti.

C’è da dire che nella prima gara abbiamo aggregato sette ragazzi degli Allievi, Petritola, Castaldo, Mioli, Carpani, Orsini, Santini e il portiere Filiaci che ci ha dato una mano anche nel corso del campionato. Questo non solo è un modo per ripagare il grande lavoro fatto dallo staff e dai ragazzi durante l’anno, ma è anche un’occasione per i ragazzi di mettersi in mostra a livello giovanile regionale.

Archiviata la partita contro la Vigor Castelfidardo, domenica andremo a Capodarco di Fermo a giocare contro la Fermana per poi chiudere il girone il 12 contro il Valdichienti Ponte a Monterocco. Per noi sarà un bel banco di prova visto che sono due formazioni molto ben organizzate e corazzate e che si sono giocate la finale play-off del girone. Noi daremo il massimo per farci trovare pronti per queste due sfide”.