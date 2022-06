ASCOLI PICENO – Nuovo evento culturale ad Ascoli Piceno, organizzato dalla libreria Prosperi in collaborazione con La Birretta. Domenica 5 giugno, dalle ore 10,30, presso largo Crivelli, spazio antistante la libreria Prosperi, lo scrittore Mariano Sabatini, l’illustratrice Giorgia Farnesi e l’editore Arturo Bernava presenteranno il libro “Una cagnolina non vola mica”, edito da Chiaredizioni. L’evento prevede animazione per bambini e brunch presso La Birretta.

Eimì, che in greco antico significa “io sono”, è una cagnolina sfortunata. Non sa ancora di avere quel nome, che le darà la giovane Federica, non sa cosa l’aspetta, non sa ancora neppure di essere una cagnolina… Non sa nulla, in effetti, ed è in balìa del mondo. La incontriamo nella pancia della mamma, dalla quale, appena nata, viene strappata e, chiusa in un sacchetto di plastica con i fratellini cuccioli, buttata in una discarica, in una notte di temporale furioso. Inizia così la parabola di Eimì, destinata a un lungo viaggio fino alla casa di Marco, Federica e Sara. Le disavventure vissute e le mancate cure materne le lasceranno mille paure, grandi titubanze e la voglia, a tratti insopprimibile, di volare, per sfuggire ai pericoli, nell’imitazione di cornacchie e gabbiani.

Marco, però, le ripete che “una cagnolina non vola mica!”. Così Eimì imparerà, a sue spese, e grazie all’arrivo a tradimento di Potter, altro trovatello, il potere della fantasia che salva. Una storia tenerissima di rivincita e accettazione di sé, di apprendistato all’affettività, di educazione all’accoglienza e alla diversità, che è sempre un dono.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0736 259888, WhatsApp 329 1979667 , e-mail [email protected]

