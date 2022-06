La vice sindaca Adriana Traini ha incontrato i nuovi maggiorenni locali, per consegnare loro una copia della Costituzione e un buono da spendere per eventi culturali.

APPIGNANO DEL TRONTO – In occasione della Festa della Repubblica la vice sindaca Adriana Traini ha incontrato i nuovi maggiorenni locali, per consegnare loro una copia della Costituzione e un buono da spendere per eventi culturali.

Oltre ai doni simbolici per i neo-diciottenni la giornata del due giugno si è distinta anche per la consegna di un attestato al merito ai volontari del gruppo comunale di protezione civile, in segno di profonda gratitudine e rispetto, per il loro operato durante l’emergenza Covid-19. La consegna è avvenuta alla presenza della dottoressa Giovanna Picciotti, direttrice sanitaria del distretto di Ascoli.

Ospite d’onore è stato Pietro Alesiani, cittadino appignanese che ha ricevuto un prestigioso premio: la Stella al Merito del Lavoro conferita dal Presidente della Repubblica, come lavoratore del settore privato che, durante la carriera lavorativa, si é distinto per moralità, perizia, laboriosità e comportamento disciplinare nell’ambito aziendale.

Da segnalare anche la presenza dell’Avis e dell’Admo, da sempre realtà attente ai bisogni e alle necessità dei meno fortunati.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.