ASCOLI PICENO – “Arte contemporanea” è la prima enciclopedia internazionale sull’arte del XX secolo e sul ventennio appena trascorso, che verrà presentata domenica 5 giugno, alle ore 17,30, al caffè Meletti di Ascoli Piceno, accompagnata da un momento conviviale. La presentazione sarà curata dal professor Stefano Papetti, direttore dei Musei Civici di Ascoli; saranno presenti anche rappresentanti del prestigioso Istituto Treccani. A seguire la cena conclusiva, mentre prima della presentazione dell’opera, ci sarà la possibilità di effettuare una visita guidata dal professor Papetti alla mostra ” Alla ricerca della bellezza. La collezione Cavallini Sgarbi” al Palazzo dei Capitani.

Treccani, nell’immaginario collettivo, a quasi un secolo di distanza dalla sua fondazione, rappresenta ancora oggi l’autorevolezza di un contenuto accreditato, scientificamente certificato, espressione di una volontà di verifica al massimo livello possibile. In virtù di ciò, pensando a un giusto contesto dove inaugurare l’opera e una serie di eventi ad essa collegati che seguiranno nei prossimi mesi, piazza del Popolo ad Ascoli e il Caffè Meletti hanno subito rappresentato una collocazione perfetta così da proporre qualcosa di più ampio di una semplice presentazio

“Fin da ragazzo ho ricevuto un imprinting di sudditanza psicologica nei confronti della Treccani, sentivo la soggezione, prima del possesso, di un meraviglioso strumento di conoscenza. Credo per merito di mia madre, maestra elementare, che mi indicava come e dove fare le ricerche per i compiti di scuola – ha confessato Longino Carducci, presidente della Caffè Meletti s.r.l. “Oggi, che ho ancora tutti intorno a me i libri della Treccani, sento ancora di più il valore della loro grandezza perché posso fare il confronto tra il metodo di ricerca che troviamo disponibile su Google, rapido ed efficace, certamente, ma spesso superficiale, e il metodo della ricerca, se vogliamo tradizionale: cercare, trovare ostacoli, tornare indietro, arrivare a soddisfare la sete di sapere– ha concluso.

Per prenotare la visita guidata alla mostra a Palazzo Capitani: mail [email protected]

Per informazioni e prenotazioni per la cena al Caffè Meletti: 366/3192078).

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.