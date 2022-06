Il personale intervenuto ha preso in cura sia il conducente della moto che dell’auto. Disperso del carburante

SPINETOLI – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa, giunto in redazione il 4 giugno, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno.

I pompieri di Ascoli Piceno stanno intervenendo nel comune di Spinetoli in via Primo Maggio per un incidente stradale tra un’auto ed una moto.

Si sta collaborando con il personale del 118 intervenuto che ha preso in cura sia il conducente della moto che dell’auto.

Disperso sulla sede stradale il carburante della moto.

Messo in sicurezza lo scenario incidentale. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Ascoli Piceno.

