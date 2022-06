ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 6 giugno, dal Comitato No Tassa Bonifica Valtronto Valdaso e Segreteria Provinciale Ugl.

Giovedì 9 giugno una folta Delegazione di ricorrenti contro il Consorzio Bonifica Marche saranno presenti in Commissione Tributaria di Ascoli Piceno. È in discussione la richiesta di 180 Cittadini di cancellare l’assurdo Contributo di Bonifica.

Saremo dalle 9 del mattino nel cortile della Commissione Tributaria di Ascoli Piceno, con cartelli e volantini, a manifestare contro una irragionevole e odiosa Tassa di Bonifica.

Pacificamente, ma anche molto indignati perché i 180 Ricorrenti sono tutti Cittadini e proprietari di appezzamenti di terra delle aree del Cratere.

Si costringono Cittadini Terremotati a lottare in difesa, per farsi cancellare un Contributo di Bonifica, plasticamente assurdo e surreale perché imposto su terreni terremotati, senza migliorie ed economicamente deprezzati. Una farsa per i Cittadini; un ribaltamento, di diritti che lascia senza parole.

Il Consorzio Bonifica Marche non può mettere ed esigere Tasse.

Il Contributo di Bonifica sulle Aree del terremoto, è assolutamente irragionevole, inumano ed odioso. Alla Commissione Tributaria di Ascoli Piceno chiediamo Giustizia.

