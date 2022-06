Dopo il successo delle iniziative realizzate nell’estate del 2021, le amministrazioni comunali di Folignano e Maltignano, in collaborazione con Us Acli Marche, ripropongono l’iniziativa “In corpore sano”.

FOLIGNANO – Dopo il successo delle iniziative realizzate nell’estate del 2021, le amministrazioni comunali di Folignano e Maltignano, in collaborazione con Us Acli Marche, ripropongono l’iniziativa “In corpore sano”

Si tratta di una serie di eventi sportivi gratuiti finalizzati a promuovere stili di vita corretti tra i cittadini e a far svolgere maggiore attività fisica.

A Villa Pigna, ogni venerdì dal 17 giugno al 26 agosto (dalle 19 alle 20), presso i giardini di Piazza Bolivar, si svolgeranno lezioni gratuite di yoga tenute dall’insegnante Eugenia Brega.

A Caselle di Maltignano, presso la pineta degli impianti sportivi, sabato 18 e sabato 25 giugno, dalle ore 8 alle ore 9, sono in programma due lezioni gratuite di yoga tenute dall’insegnante Eugenia Brega.

In caso di maltempo le lezioni si svolgeranno presso il Laboratorio Teatro delle Foglie a Folignano (in via Roma, dietro la chiesa di San Gennaro).

Per partecipare occorre portare il proprio tappetino o un asciugamano, è inoltre necessario pre-iscriversi contattando il numero 3442229927.

