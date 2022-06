L’acronimo sta per Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare

ASCOLI PICENO – Entra nella fase operativa il PINQuA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare), che coinvolgerà il centro storico di Ascoli Piceno con l’obiettivo di ridurre il disagio abitativo, adottando una strategia integrata per migliorare la qualità dell’abitare e l’inclusione sociale. Dopo l’affidamento degli incarichi di supporto al RUP in ambito BIM e Project Management, finalizzati alla gestione trasversale di tutti gli interventi finanziati, sono state pubblicate in Gazzetta le prime due procedure di gara europea per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura.



Lotto 1 – Headquarter Welfare Urbano Palazzo Saladini Pilastri

Lotto 2 – Housing intergenerazionale Convento San Domenico

Lotto 3 – Housing Sociale e polo educativo di eccellenza Caserma Vecchi

Le gare, suddivise in quattro lotti, interessano i seguenti interventi:

Lotto 1 – Headquarter Welfare Urbano Palazzo Saladini Pilastri

Lotto 2 – Housing intergenerazionale Convento San Domenico

Lotto 3 – Housing Sociale e polo educativo di eccellenza Caserma Vecchi

Lotto 4 – Housing Sociale edificio via Giusti

La prima procedura di gara riguarda l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi l'aggiornamento/integrazione della progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per appalto integrato, con riserva di affidamento del servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Il tutto da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (processo BIM). L'ammontare complessivo netto della totalità dei lotti è di euro 2.919.098,37. Il termine per la presentazione delle offerte scade il giorno 27/06/2022. La seconda procedura di gara interessa l'affidamento dei servizi di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva e di supporto al RUP in fase di validazione, nonché di verifica dei relativi modelli BIM (Building Information Modeling). L'ammontare complessivo netto della totalità dei lotti è di euro 785.616,17.Il termine per la presentazione delle offerte scade il giorno 27/06/2022. La pubblicazione di queste gare esprime la volontà di questa Amministrazione di rispettare gli impegni presi con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) e soprattutto verso la cittadinanza, per il rilancio e la valorizzazione del centro storico. "Nel caso dei PINQuA, velocità di realizzazione ed efficienza dei servizi di progettazione sono aspetti determinanti: la dead line per l'ultimazione dei lavori e la fruibilità delle opere è infatti fissata al 31 marzo 2026" ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti. "La pubblicazione di queste gare esprime la volontà della nostra Amministrazione Comunale di rispettare gli impegni presi con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) e soprattutto con la cittadinanza, nell'ottica di favorire un concreto rilancio del centro storico e la valorizzazione del patrimonio della nostra città".



