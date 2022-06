ARQUATA DEL TRONTO – L’ufficio postale di Arquata del Tronto riapre oggi nella nuova sede in Strada Prov.89 Valfluvione snc.

L’ufficio, che garantisce gli standard di accoglienza e sicurezza per i clienti e il personale, è dotato di uno sportello abilitato a tutte le operazioni, del servizio wi-fi gratuito per connettersi a internet in modo facile e veloce e dispone di uno sportello ATM Postamat, accessibile 24 ore su 24, per il prelevamento di denaro contante, il pagamento di bollettini di conto corrente postale e per tutte le altre operazioni consentite.

“La riapertura dell’Ufficio Postale in questa sede così funzionale è un grande segnale di ripartenza per il nostro territorio. Auguriamo un buon lavoro a Poste Italiane, che siamo sicuri continuerà a svolgere l’ottimo servizio di sempre al fianco dei cittadini di Arquata sul Tronto, che si auspicano infine la riapertura a 6 giorni – ha dichiarato il Sindaco Michele Franchi.

L’ufficio di Strada Prov.89 Valfluvione snc è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.