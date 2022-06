ASCOLI PICENO – Sarà la città di Ascoli ad aprire, il prossimo 11 giugno, la seconda tappa di “Cantieri aperti“, iniziativa promossa nell’ambito del Progetto Ophera dal Segretariato Regionale del Ministero della Cultura (Mic) per le Marche.

Dopo il successo ottenuto con il primo step nella provincia di Macerata, a Pieve Torina, Visso e Monte San Martino, torna l’appuntamento finalizzato a favorire la partecipazione dei cittadini alla (ri)scoperta delle opere d’arte in fase di recupero e restauro.

“Gli obiettivi di Cantieri aperti sono quelli di mostrare ad un numero più alto ed eterogeneo di cittadini possibile le attività di restauro in corso sulle opere d’arte, facendolo in un modo diretto, coinvolgente, fortemente emozionale”, ha ribadito Giovanni Issini, Soprintendente per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (Abap) per le province di Ascoli Piceno, Macerata e Fermo e coordinatore del progetto “Ophera”.

Domenica 12 giugno, invece, si terrà l’evento “Pietre parlanti: la storia di una rinascita” a Castel di Luco (Acquasanta Terme). Si tratta di una giornata dedicata all’antico edificio fortificato, in cui sarà possibile visitare il sito, guidati dai protagonisti delle operazioni di cantiere.

“Cantieri aperti” è pronta dunque per la sua fase conclusiva, restituendo alle comunità, almeno per un giorno, i siti compromessi dalle scosse sismiche di sei anni fa, luoghi rimasti inaccessibili per anni. Per informazioni e prenotazioni: ophera.beniculturali.it

