NAPOLI – Grande soddisfazione per la società sportiva “New Team” che si allena nella palestra scolastica di Montalto delle Marche. Lo scorso 5 giugno, infatti, è stata un vero e proprio successo la partecipazione al Campionato Nazionale ASC (Attività Sportive Confederate) del gruppo di ginnaste della “New Team”, allenate da Silvia Emiliani. La gara ha avuto luogo al Palavesuvio di Napoli.

Prima di tutto, l’impegno, l’entusiasmo e i prestigiosi risultati delle ginnaste del gruppo piceno hanno fatto conquistare alla “New Team” l’ambitissima seconda posizione nella classifica per società. Una bella soddisfazione per tutte le partecipanti.

E poi ci sono i numerosi risultati individuali di ginnastica ritmica: Angela Strada ha conquistato ben tre primi posti, di cui uno con la compagna Aurora Caferri, la quale – a sua volta – può vantare tre importanti medaglie; Giulia Calisti ha ottenuto altre tre ottime posizioni, di cui una come seconda classificata; Clara Cappella è salita al primo e secondo posto di due specialità; Angelica Pagliarini si è aggiudicata una medaglia d’argento; anche per Gaia Cameli un’ottima posizione raggiunta; così come per Elisabetta Fama che, oltre ad aggiudicarsi un primo premio è stata anche premiata per l’originalità della sua performance; e ancora tre ottimi piazzamenti per Erika Ricci e altri tre successi per Gloria Scotucci; due primi premi per Elena Milani; altri due ori per Dalila Poletti, che ha anche conquistato un premio della critica; e una medaglia di bronzo per la piccola Sofia Leonardi, di soli 8 anni, la più piccola allieva del gruppo, che non si è lasciata intimidire dall’importanza della competizione e ha dimostrato il suo valore conquistando un importante terzo posto.

Una trasferta a Napoli, quindi, all’insegna del lavoro di squadra e di indimenticabili emozioni e soddisfazioni per le giovani ginnaste picene. Grande entusiasmo da parte dell’allenatrice Silvia Emiliani, fiera delle sue promesse della ginnastica ritmica.

