Si è conclusa con successo e soddisfazione l’esperienza di un gruppo di studenti polacchi in visita nella nostra regione nell’ambito del progetto “Insieme ci prendiamo cura del nostro pianeta”.

ASCOLI PICENO- Si è conclusa all’Istituto Alberghiero C.Ulpiani di Ascoli Piceno, con un ricco buffet, l’esperienza formativa della scuola polacca di Zloczew in visita nelle Marche nell’ambito del progetto “Insieme ci prendiamo cura del nostro pianeta”.

“Sono molto contenta che gli studenti della mia scuola abbiano avuto l’opportunità di venire in Italia, dove hanno appreso la storia, le tradizioni e la cultura della regione Marche. Sono tornati pieni di impressioni, deliziati dall’ospitalità e dall’apertura degli italiani. Hanno acquisito nuove esperienze e amicizie. Lavorare insieme su un progetto ecologico ha ampliato la loro conoscenza delle questioni ambientali e ha ampliato le loro abilità linguistiche. Oggi sono felici di condividere le loro esperienze di viaggio con altri studenti della nostra scuola e di diffondere le competenze acquisite- ha dichiarato la dirigente scolastica Anna Jagiela di Zespół Szkolno-Przedszkolny in Złoczew.

“I miei sentimenti per il viaggio sono positivi perché ho conosciuto la cultura di un altro paese, ho migliorato il mio inglese, ho conosciuto tante persone meravigliose, tra cui Olimpia, che è una persona meravigliosa e disponibile. Avevamo molte attrazioni e non c’era tempo per annoiarsi- ha affermato lo studente Nikola.

“Gli studenti italiani ci hanno accolto molto calorosamente. Erano gentili e amichevoli. È stato divertente lavorare in gruppo con gli italiani- ha detto, invece, lo studente Szymon.

Alceste Aubert, l’European project manager, ha riferito che l’esperienza progettuale è stata anche occasione per i giovani ospiti di visitare e apprezzare tante bellezze artistiche, monumentali e paesaggistiche delle Marche, oltre che approfondire la conoscenza della lingua italiana e gustare le prelibatezze culinarie della nostra terra.

