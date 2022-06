ASCOLI PICENO – Con Ordinanza Dirigenziale n. 357 del 09/06/2022 l’Amministrazione comunale di Ascoli Piceno dispone di istituire, dalle ore 7 del 13/06/2022 e fino alle ore 24 del 8/07/2022, salvo termine anticipato delle opere, i seguenti provvedimenti per la regolamentazione della viabilità:

per i lavori da eseguire in Piazza Santa Maria Inter Vineas:

in Piazza Santa Maria I.V., lato nord, l’interdizione della circolazione veicolare nonché il divieto di sosta rimozione coatta con orario 0-24, per tutto il tratto interessato alle opere;

in Via delle Canterine il senso unico di marcia con direzione ovest – est per il tratto compreso da Piazza Santa Maria I.V. e fino a Rua del Picchio;

in Via delle Canterine e Via dei Tessitori la revoca della Z.T.L. per quanto attiene al solo transito dei veicoli;

in Via dei Tessitori lo spegnimento del varco elettronico “Tessitori”;

per le provenienze da Via Porta Tufilla all’intersezione con la Via Lungo Tronto l’obbligo di proseguire diritto per Via dei Tessitori o a sinistra per Piazza G. Giacomini;

per le provenienze da Via Lungo Tronto B. all’intersezione con la Via dei Tessitori l’obbligo di svolta a sinistra verso quest’ultima via;

per le provenienze da Corso Trento e Trieste all’intersezione con la Piazza Santa Maria I.V. e per i veicoli provenienti da quest’ultima, direzione consentita Via delle Canterine;

in Corso Trento e Trieste il limite di velocità a 30 km/h e il transito veicolare limitato ai soli veicoli di massa non superiore a kg.3500;

in Via XX Settembre, Corso Trento e Trieste e Piazza F. Simonetti dalle ore 06:00 alle ore 18:00 il transito veicolare per tutti gli utenti con prima deviazione consigliata a destra per il Corso G. Mazzini ed obbligatoria per Via delle Canterine, dalle ore 18:00 alle ore 06:00 del giorno successivo il transito veicolare verrà deviato per la Via Pretoriana con l’eccezione nella fascia oraria 18:00 – 20:00 ai soli veicoli muniti di autorizzazione per la Z.T.L./A.P.U. e i bus navetta;

la revoca dell’A.P.U. in Corso G. Mazzini per il tratto compreso da Corso Trento e Trieste e fino a Via Bonaccorsi con conseguente disattivazione del Varco “Mazzini”, al fine di limitare i disagi delle varie attività di somministrazione presenti in detto tratto del Corso G. Mazzini la viabilità verrà interdetta, di volta in volta, mediante il temporaneo posizionamento di idonea transennatura, a cura degli stessi gestori, tutti i giorni dalle ore 12:30 alle ore 15:00 e dalle 18:30 alle ore 24:00, per la viabilità ordinaria è mantenuto il proseguimento per Via delle Canterine;

in aggiunta a quanto sopra ordinato, tenuto conto della complessità delle opere e delle conseguenze a carico della viabilità veicolare, in Corso Trento e Trieste, in Via L.Tronto B., in Piazza Santa Maria I.V. , in Via delle Canterine e in Largo del Cremore, il divieto di sosta rimozione coatta con orario 0-24 da attivare su tutti i lati dei tratti che eventualmente si renderanno utili per assicurare maggiormente il transito veicolare, l’accesso all’area cantiere e lo svolgimento dei lavori;

per i lavori di completamento da svolgere in Corso Trento e Trieste in data e periodo comunicare a cura della ditta esecutrice delle opere, presso l’area d’intersezione con il Corso G. Mazzini:

l’interdizione della circolazione veicolare in Corso Trento e Trieste con contestuale deviazione della corrente di traffico proveniente da Via D.Angelini in direzione della Via Pretoriana, durante tale chiusura il transito degli autobus verrà assicurato attraverso la sola Piazza Arringo;

il divieto di sosta rimozione coatta con orario 0-24 su tutti i lati necessari presso la predetta intersezione per garantire l’esecuzione delle opere

