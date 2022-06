ASCOLI PICENO – La redazione di Piceno Oggi ha ricevuto il 10 giugno una bella mail.

Una coppia di Imola, Federica e Francesco, ha voluto ringraziare pubblicamente una signora di Ascoli per un bel gesto.

“Giovedì 9 giugno il temporale ci ha sorpreso mentre eravamo in giro per la città e una signora, purtroppo non ci ricordiamo il nome, ci ha accolto nell’ingresso della sua palazzina situata in Corso di Sotto durante l’acquazzone e ci ha donato anche un ombrello” fanno sapere i due. La coppia conclude: “Porteremo sempre con noi il ricordo della bella città e delle belle persone”.

