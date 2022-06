Nessun problema per l’attaccante bianconero Atanas Iliev, come confermato anche dall’Ascoli Calcio sta bene e non ha subito alcun problema fisico.

ASCOLI PICENO – Momenti di paura vissuti dalla nazionale della Bulgaria il cui pullman, con a bordo i giocatori, si è schiantato a Tbilisi – dove domani (domenica 12 giugno) è in programma la sfida di Nations League contro la Georgia, il centrocampista Nedelev è finito in ospedale per un trauma craniocerebrale che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico.

“La nazionale -ha spiegato la federcalcio bulgara (Bfu) in una prima nota – ha subito un grave incidente stradale dopo essere arrivata a Tbilisi: durante il tragitto verso l’hotel della squadra l’autista del primo dei due autobus che trasportavano il nostro team ha perso il controllo del veicolo. Dopo la collisione il centrocampista Todor Nedelev è stato trasportato in un ospedale locale, dove è attualmente sottoposto a esami clinici approfonditi. Tutti gli altri membri della squadra e dello staff della nazionale bulgara stanno bene”.

Operato di urgenza Nedelev la cui “operazione ha avuto successo. Il centrocampista ha riportato un trauma craniocerebrale, Tutti gli altri giocatori e i membri dello staff della Bulgaria sono in buona salute.

