ARQUATA DEL TRONTO – Un festival, una vera festa, una spensierata domenica 12 giugno da stare insieme, da suonare insieme, nel bel Parco dei Sibillini, tra Pretare di Arquata del Tronto e la strada per Forca di Presta, proprio ai piedi del Monte Vettore con il suo paesaggio spettacolare, per non dimenticare questi stupendi luoghi, per farci incantare dal suono e conoscere meglio il “cuore” di un organetto o di una fisarmonica.

Organizzato dall’Associazione Arte Viva, in collaborazione con varie associazioni del territorio, Monte Vector, Monte Vettore, Arquata Potest, Proloco Arquata, e con il Patrocinio del Comune di Arquata del Tronto, di AssoArtisti e del Parco dei Sibillini.

Si inizia la giornata con una camminata salutare (per chi lo vorrà) alle ore 10 in mezzo alla natura, in un tratto del “Gada”, il Grande Anello di Arquata , dove una guida esperta ci racconterà aneddoti, storie, curiosità (camminata facile, tranquilla e adatta a tutti, in un bel sentiero, con piccolo dislivello, con partenza dal Rifugio Mezzi Litri, un bella baita raggiungibile in auto), per poi tornare allo stesso rifugio dove i simpatici Elena e Stefano ci delizieranno con una degustazione di vari prodotti tipici locali (15 euro comprese bevande e vino), al suono di organetti e fisarmoniche.

Pomeriggio con breve convegno su questi fantastici strumenti musicali, dove potremo aprirli, toccarli, vedere il loro “cuore”. E poi mini-concerti ed esibizioni, singole e in jam session, spaziando tra le molteplici sonorità e generi musicali che questi strumenti sanno offrire.

Alle ore 17 scenderemo pochi chilometri per arrivare nel paese di Pretare il “Paese delle Fate”, dove l’associazione Monte Vettore ci accoglierà nella Sala Polivalente offrendoci una gustosa merenda, sempre con tanta musica, allegria e ballo per tutti.

La ricostruzione post-sisma del 2016 va un pò a rilento, ma non abbandoniamo questi stupendi luoghi, accompagniamo la rinascita con la nostra presenza, ammirando la natura, facendo festa insieme a suon di musica.

Vi aspettiamo quindi tutti: famiglie, bambini, amanti della natura, del buon cibo e della musica, prenotando su [email protected]

Stessa mail anche per iscrizioni e prenotazioni per organettisti e fisarmonicisti, tutti indistintamente, amatori o professionisti, l’importante è passare insieme una bella giornata in musica, con lo spirito della condivisione e della convivialità.

