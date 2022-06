PENNILE DI SOTTO – Due ore di puro divertimento sabato 4 giugno, presso il Centro Ada-Bruno Di Odoardo di Pennile di sotto, nell’ambito degli incontri sul dialetto locale, ideati da Maurizio Cacciatori, grazie all’esilarante performance del cabarettista Pierpaolo Piccioni, in arte Petò, che ha divertito il folto pubblico con le sue riflessioni dialettali sull’ascolano e l’ascolanità con la sua parodia “L’ascolano questo sconosciuto”.

Nello spettacolo, introdotto dal presidente Francesco Fabiani e poi coordinato da Giorgio Fiori, Petò ha raccontato aneddoti sulle espressioni dialettali e le gestualità dei sui concittadini relative alla vita di tutti i giorni, oltre a quelle sui ben noti “miti” come l’Ascoli Calcio, Sant’Emidio, la Quintana, concedendo, a richiesta unanime, diversi bis. All’incontro erano presenti anche Giulia Civita e il dottor Pino Scarpellini, che si erano già esibiti lì sulla stessa tematica, e il dottor Guido Mosca che, come ha preannunciato Paola Luzi a fine serata, sarà protagonista, sempre al Centro Ada-Bruno Di Odoardo, il prossimo 18 giugno, con i racconti dell’Inferno di Dante, da lui sapientemente tradotti in “lingua” ascolana e raccolti in una pubblicazione davvero singolare.

