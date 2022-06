SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono già più di 250 (e le adesioni sono ancora aperte) le iscrizioni a “Summer Yoga”, lezioni gratuite di yoga che andranno avanti fino a fine agosto a Monsampolo, San Benedetto del Tronto, Grottammare, Monteprandone, Ascoli, Folignano e Maltignano.

L’iniziativa, tenuta dall’insegnante Eugenia Brega, intende promuovere la salute di cittadini di ogni età e rientra nel progetto “Laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno”, promosso da Cooperativa DLM, Comuni di Monsampolo, San Benedetto del Tronto, Monteprandone, Grottammare, Ascoli Piceno, Folignano e Maltignano, Associazione Antoniana Eventi, Consiglio regionale – Assemblea legislativa delle Marche e Qualis Lab – Analisi Cliniche, con la collaborazione tecnica di U.S. Acli Marche

Lo yoga rappresenta un importante strumento per svolgere attività fisica e fare movimento, adottando stili di vita corretti che rappresentano importanti azioni quotidiani di prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili.

Le lezioni si svolgono in vari giorni della settimana. Si parte il lunedì a Monsampolo (7,30/8,30 Parco Pubblico di Piazza Bachelet) e al Parco Wojtyla in via Lombardia a San Benedetto del Tronto dalle 19 alle 20.

Il martedì invece le lezioni si svolgono a Grottammare presso Piazza Capponi presso i nuovi campi da tennis in via Promessi sposi sempre dalle 19 alle 20.

Doppio appuntamento il mercoledì. Dalle 7,30 alle 8,30 al Parco Wojtyla in via Lombardia a San Benedetto del Tronto e dalle 19 alle 20 presso il “Giardino dei colori” a Monteprandone in via Gramsci.

Il giovedì, come avvenuto nelle precedenti edizioni del progetto, l’appuntamento è presso lo spazio antistante la chiesa della Santissima Annunziata ad Ascoli dalle 19 alle 20.

Il venerdì, nell’ambito dell’iniziativa “In corpore sano”, le lezioni si tengono a Villa Pigna di Folignano in Piazza Bolivar dalle 19 alle 20.

Sabato 18 e sabato 25 giugno dalle 8 alle 9 l’appuntamento è presso la pineta degli impianti sportivi di Caselle di Maltignano.

Dal 2 luglio, invece, nuovo appuntamento dalle 8 alle 9 presso lo spazio antistante della chiesa della Santissima Annunziata ad Ascoli.

La partecipazione al progetto è gratuita ma occorre preiscriversi contattando il numero 3442229927.

Per partecipare occorre portare il proprio tappetino o un asciugamano.

