ASCOLI PICENO -In programma la presentazione dello staff completo dei professionisti dell’ambito pediatrico del GM Centro Medico Piceno giovedì 16 Giugno, alle ore 19, presso il Palazzo dei Capitani del Popolo di Ascoli Piceno.

Il centro, accreditato Asur e presto in convenzione Asur, oltre a essere attenzionato in diverse branche ambulatoriali pediatriche, è particolarmente sensibile nella cura dei disturbi dell’età evolutiva, che iniziano nelle prime fasi dello sviluppo e che, generalmente, implicano una compromissione delle relazioni personali, sociali, scolastiche e o lavorative. L’obiettivo del servizio per l’età evolutiva è quello di prevenire i disturbi psicologici e intervenire precocemente qualora si presentino. I professionisti presenti nel Gm Centro Medico Piceno saranno al fianco delle famiglie e, soprattutto, dei bambini per orientare al meglio la loro crescita e migliorare la loro salute fisica e psicologica.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.