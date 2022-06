ASCOLI PICENO – Nuovo evento ad Ascoli Piceno, organizzato dalla libreria Prosperi, in collaborazione con La Birretta. Sabato 18 giugno, alle ore 19, presso largo Crivelli, la piazza antistante la libreria, la scrittrice Natalia Guerrieri presenterà il nuovo libro “Sono fame”, pubblicato da Pidgin Edizioni. Dialogherà con l’autrice l’editor Laura Guerrieri. In caso di pioggia l’incontro si svolgerà all’interno della libreria.

Il libro: Nella capitale tentacolare, insaziabile catalizzatrice delle logiche della prevaricazione, le rondini schizzano da una zona all’altra per portare ogni genere di cibo ai clienti che aspettano affamati dietro porte socchiuse. Chiara è una di loro: le sue giornate sono scandite da una chat sempre attiva attraverso cui ogni suo gesto viene monitorato, le sue ali sono braccia smagrite che la portano in appartamenti asfittici, loculi semibui, esponendola a situazioni paradossali e a tratti surreali. In attesa di un impiego migliore, fra rapporti incompiuti, simbiosi malsane ed echi del suo passato, si piega a uno sfruttamento continuo della sua psiche e del suo corpo, finché alcune rondini non iniziano a scomparire, divorate dalla famelica città. Attraverso una scrittura tagliente e immagini grottesche, “Sono fame” fa a pezzi la realtà che conosciamo per ripresentarla con un aspetto inconsueto e straniante.

Natalia Guerrieri è laureata in Italianistica, diplomata presso l’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica Silvio D’Amico ed è autrice di prosa, cinema e teatro. Alcune sue opere si trovano nella Biblioteca Virtuale di Teatro e diversi suoi racconti sono stati pubblicati su riviste e in raccolte antologiche. Il suo romanzo d’esordio, “Non muoiono le api”, uscito nel 2021 per Moscabianca Edizioni, ha vinto il Premio Zeno Romanzi Editi.

Per informazioni:

tel. 0736 259888 . WhatsApp 329 1979667 . e-mail [email protected]

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.