ASCOLI PICENO – A conclusione dell’anno scolastico, circa quattrocento alunni dell’Istituto I.S.C. Luciani SS Filippo e Giacomo di Ascoli Piceno, grazie alla sensibilità della Dirigente Scolastica, la professoressa Elvia Cimica, hanno partecipato al progetto naturalistico di educazione ambientale intrapreso ormai da diversi anni nel comprensorio dei “Monti Gemelli”, (Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga) in località San Giacomo.

Con la collaborazione logistica della Remigio Group, sotto la guida di accompagnatori di media montagna, guide alpine e alla presenza di personale dei Carabinieri del Comando Gruppo Nucleo Forestale Ascoli Piceno e di personale sanitario della Croce Rossa Italiana, gli alunni sono stati guidati lungo un facile e suggestivo sentiero tematico della montagna dei Fiori, alla scoperta degli aspetti antropici del territorio, delle caratteristiche strutture architettoniche e delle tradizioni rurali rappresentate dalle tipiche Caciare o “Tholos” , dalle Neviere, dalle Carbonaie, da un laghetto abitato dalla specie anfibia del Tritone Crestato e da un caratteristico sito caratterizzato dal carsismo di superficie. Obiettivo del progetto didattico è stato quello di condurre gli alunni alla conoscenza del territorio limitrofo e delle problematiche ad esso connesse e di sviluppare in loro quelle conoscenze, abilità e competenze atte a renderli consapevoli e responsabili nei confronti della tutela dell’ambiente naturale, in particolare di luoghi dalle peculiarità uniche come, appunto, il caratteristico “Sentiero Natura” della montagna dei Fiori, ideale aula didattica a cielo aperto.