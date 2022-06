di Mauro Vannini

ASCOLI PICENO – Dal 9 al 12 giugno 2022 si è svolta la prima edizione del Saxophone Summer Camp presso il Colle San Marco in provincia di Ascoli Piceno. Ideatrice di questo format è Carla Poli sassofonista, docente e autrice di testi didattici da decenni attiva sul territorio marchigiano e nazionale, e che attualmente insegna al liceo musicale di Ancona. Il format si è rivelato un autentico successo grazie al binomio musica – natura, in una località immersa nel verde a, 700 metri di altitudine.

I partecipanti dai 9 anni in su, hanno trascorso quattro giorni partecipando ai vari laboratori musicali e d’ insieme coordinati da Carla Poli ed altri tutors: Stefano Proietti alla chitarra acustica e Flavio Moretti alle percussioni. Gli allievi del corso hanno salutato tutti con un bellissimo momento finale di condivisione musicale immersi nel verde.

Il Saxophone Summer Camp è un campus estivo dedicato al Sassofono e rivolto a tutti i Sassofonisti di ogni livello di studio con l’obiettivo di creare un gruppo eterogeneo per suonare insieme senza partiture scritte, bensì memorizzando le parti musicali da svolgere. Questo appuntamento è aperto a tutti i Sassofonisti di ogni età e livello di studio che hanno voglia di suonare insieme e mettere in campo le proprie esperienze musicali e la propria passione per la musica, a prescindere dal livello di studio. Sono previste altre edizioni anche in autunno.

