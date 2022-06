La città si interroga sul suo futuro sostenibile. Venerdì 17 Giugno (ore 18) al Teatro Serpente Aureo, in occasione della consegna della targa in quanto Comune aderente alla Rete dei Comuni Sostenibili, si farà un punto sulla situazione attuale del territorio, grazie al rapporto degli indici del 2021.

L’obiettivo sarà la pianificazione strategica di uno sviluppo sostenibile che vada nella direzione di tracciata dall’Agenda 2030 con i sui 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals: SDG) che riguardano l’economia, il sociale, l’ecologia e l’istituzionale.

“L’Amministrazione Comunale di Offida – dichiara l’Assessore Maurizio Peroni – ha sempre messo al centro del proprio operato una crescita della nostra città equilibrata, mantenendo sempre alta l’attenzione sulle questioni ambientali”

“L’attenzione alla Sostenibilità – conclude il Sindaco Luigi Massa – la si può vedere anche nell’ambito sociale, promuovendo politiche di attenzione verso i cittadini più in difficoltà. Senza dimenticare poi l’impegno verso il rinnovamento delle strutture scolastiche, per le quali è in corso il processo di validazione della progettazione esecutiva del nuovo plesso scolastico con programmazione dell’avvio della realizzazione entro quest’anno“.

All’incontro parteciperanno il Sindaco Massa, il direttore generale Ali e presidente della Rete dei Comuni Sostenibili Valerio Lucciarini, il presidente di Leganet Alessandro Broccatelli, il responsabile dell’area Formazione e Sostenibilità di Ali Maurizio Gazzarri, Magda Zanoni del comitato scientifico della Rete dei Comuni Sostenibili, il direttore della Rete dei Comuni Sostenibili a Giovanni Gostoli.

