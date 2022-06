In programma il 18 e il 19 giugno una serie di iniziative con ospiti illustri per ricordare questa importante ricorrenza.

ASCOLI PICENO – In programma ad Ascoli una serie di iniziative organizzate dall’ Anpi provinciale per celebrare il 78^ Anniversario della liberazione della città.

Sabato 18 giugno, alle ore 17, in piazza Fausto Simonetti, picchetto d’onore ai piedi della lapide apposta sulla facciata del palazzo della Provincia. Invitate le istituzioni cittadine e le associazioni combattentistiche. Parteciperà il Corpo Bandistico di Acquasanta Terme “Luigi Sabatini”. Alle ore 18, presso la Bottega del Terzo Settore, sarà ospite Giovanni Baldini, matematico e collaboratore dell’Anpi nazionale dal 2007 per aspetti tecnici, organizzativi e di comunicazione. responsabile della linea editoriale “I libri di Bulow” e redattore di “Patria Indipendente”, periodico dell’Anpi.

Baldini parlerà dei primi tre volumi della collana “I libri di Bulow“, un’iniziativa formativa rivolta non solo agli iscritti dell’Anpi, ma a tutti i cittadini. Pagine di approfondimento dei principi e dei valori che mossero la lotta dei combattenti per la libertà. Bulow è il nome di battaglia di Arrigo Boldrini, comandante Partigiano, Medaglia d’Oro al Valor Militare, co-fondatore e Presidente nazionale dell’Anpi per sessant’anni e uno dei principali fautori della “pianurizzazione”, la scelta strategica che portò i Partigiani dalle montagne ai luoghi aperti, che si pensavano impossibili per quel tipo di lotta.

Domenica 19 giugno, con partenza alle ore 10 da largo delle Partigiane Picene (Santa Maria Intervineas), è previsto un percorso per le vie cittadine intitolate ai Partigiani, con illustrazione della storia e dei luoghi teatro dei tragici ed eroici avvenimenti del 1943.

Lunedì 20 giugno, presso la libreria Rinascita, alle ore 17, incontro sulla guerra civile di Spagna, banco di prova della tragedia della guerra mondiale. Saranno ospiti due studiosi di quel periodo storico: Alessandro Cinciripini, giovane storico di Castel di Lama, laureato presso l’Università di Pavia per studi sull’Africa e sull’Asia, membro dell’AICVAS ( Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna ) e del direttivo della sezione “68 Martiri” dell’ Anpi di Grugliasco e collaboratore della rivista on line “Voci globali” su temi di politica internazionale e diritti umani, e Giordano Vecchietti, anconetano, figlio di un partigiano, già con ruoli di responsabilità nell’associazionismo ambientalista regionale e nazionale e con incarichi istituzionali tra il 1990 e il 2007, ideatore e coordinatore di iniziative culturali tra le Marche e il Cile, iscritto all’Anpi e membro del direttivo della sezione di Ancona, autore del libro nel 2018 “I luoghi della memoria di Ancona” e nel 2019 del romanzo “Generazione desaparecida” e coordinatore regionale dell’AICVAS nelle Marche.

