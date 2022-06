Slow Olive Day è un grande appuntamento regionale per mettere al centro dell’attenzione la produzione di qualità di olio extravergine d’oliva, in una città come Ascoli che può a buon diritto considerarsene una delle capitali italiane.

Con il patrocinio del Comune, organizzano i vari momenti della giornata Slow Food Ascoli, Slow Food Marche e la Comunità Tenera Ascoli, la cui denominazione allude non solo alla varietà di oliva, ma anche a una proposta culturale ospitale e a un concreto supporto all’economia locale legata al turismo e ai territori.

In particolare sabato 18 giugno alle ore 10 nel prestigioso Palazzo dei Capitani di Ascoli Piceno si apre il Mercato dei produttori, per poi iniziare presentazione e premiazioni della nuova edizione della Guida agli Extravergini a cura di Antonio Attorre, interventi e laboratori del gusto con Leonardo Seghetti, Paolo Foglini, Palmiro Ciccerelli, non senza un pranzo sul tema Olio pane orto presso l’Agriturismo Villa Cicchi (per prenotarsi al pranzo tel. 320 5764799).

La Guida agli extravergini è da oltre venti anni uno strumento fondamentale per orientarsi nel mondo della produzione olivicola italiana e scegliere il prodotto giusto da portare in tavola.

Sfogliando queste pagine ci si potrà immergere in un mondo tutto da scoprire, apprezzare e assaggiare: territori vocati, aziende virtuose, uomini e donne appassionati, varietà e profumi unici.

