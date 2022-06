Chi arriverà in città avrà potrà usufruire di sconti ed agevolazioni per servizi turistici e commerciali del territorio durante “Ascoliva Festival”

Nasce “Ascoliva Plus”, una rete di accoglienza con sconti e agevolazioni per i visitatori della città nel periodo agostano ideata dall’organizzazione della manifestazione “Ascoliva Festival” (festival dell’oliva ripiena ascolana del Piceno Dop che ogni anno attira in città migliaia di persone) e condivisa con l’Amministrazione comunale di Ascoli.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di coinvolgere tutte le attività turistiche, culturali e commerciali della città attraverso un sistema di agevolazioni da concedere ai visitatori durante tutto il periodo della manifestazione enogastronomica, ovvero dal 10 al 21 agosto 2022. L’obiettivo è stimolare il visitatore del festival a visitare il centro nel suo complesso e anche le attività cittadine che intenderanno aderire (gratuitamente) all’iniziativa. In questo modo si spingeranno i turisti a visitare tutte le zone del centro storico alla ricerca – attraverso una specifico elenco – delle agevolazioni e delle opportunità offerte. L’obiettivo è quello di coinvolgere le realtà commerciali, artigianali e turistiche cittadine nella creazione di una rete di accoglienza e magari anche portar loro, indirettamente, possibili benefici economici.

All’iniziativa potranno aderire tutte le attività di servizi turistici, commerciali e artigianali entro il 30 giugno 2022 semplicemente inviando una mail contenente nome dell’attività, indirizzo e contatto (telefono o mail) all’indirizzo [email protected]

L’adesione, come detto, sarà totalmente gratuita. Ciascuna attività dovrà semplicemente garantire un’agevolazione di qualsiasi tipo o uno sconto (senza alcun vincolo) a coloro che si presenteranno mostrando il talloncino di Ascoliva con scritto “Ascoliva Plus” che verrà consegnato durante il festival, incluso nel ticket per le degustazioni. Quindi tutti coloro che acquisteranno un ticket per degustare le olive e gli altri piatti proposti al festival potranno visitare le attività aderenti all’iniziativa ottenendo un piccolo vantaggio, sconto o agevolazione di qualsiasi tipo. I visitatori potranno contestualmente ritirare la guida alla manifestazione che sarà distribuita anche lungo la costa adriatica in migliaia di copie (oltreché ad Ascoli) contenente l’elenco di tutte le attività aderenti all’iniziativa con relativi indirizzi. Lo stesso elenco sarà contestualmente pubblicato sul sito ufficiale della manifestazione, www.ascoliva.it

Le attività che aderiranno avranno, dunque, una vetrina promozionale importante e, al tempo stesso, contribuiranno a creare una sorta di rete di accoglienza per i turisti (ma anche per gli ascolani) che potranno avere dei vantaggi semplicemente visitando le stesse attività e mostrando il talloncino “Ascoliva Plus”.

