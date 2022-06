COMUNANZA – Gran finale pupuniano tra lago di Gerosa e borgo di Comunanza. Sabato 18 giugno, infatti, appuntamento con la festa conclusiva del Pupun Festival. La giornata sarà particolarmente ricca di appuntamenti.

Nel borgo di Comunanza in programma “Passo Passillo. Camminamenti di suoni e di memoria” a cura di Antonella Talamonti. Un’esplorazione sonora tra le pietre e le strade del Centro Storico di Comunanza. La passeggiata sonora è in programma in tre repliche, alle ore 16 alle ore 17:30 e alle 19.

Sul lago di Gerosa, nel frattempo, ultima tappa speciale del Festival dell’Appennino “Passeggiando con Pupun al lago di Gerosa“, a partire dalle ore 16:15.

Alle ore 19.30 il “Pic-nic della gluppa“, degustazione con lo storico della gastronomia Tommaso Lucchetti. La selezione enogastronomica di prodotti fortemente rappresentativi del Piceno è avvolta dentro il tessuto gluppa disegnato dall’artista Allegra Corbo. Sarà l’occasione per scoprire e assaggiare prodotti di eccellenza “Made in Piceno“.

Infine, la giornata si conclude per tutti alle ore 21 con Abyssus, lo spettacolo sul lago della Compagnia dei Folli che narra di misteriose creature acquatiche, meduse incandescenti, simpatici cavallucci, granchi e pesci colorati danzano sulle note di ottoni scintillanti. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sui canali social del Festival.

Per info e prenotazioni: www.pupunfestival.it

