ASCOLI PICENO – Temporanea regolamentazione della viabilità e della sosta nel quartiere di Borgo Solestà in occasione dell’iniziativa “Notte Bianca 2022”, attivata dalla IDF3 s.r.l. a.c.r. per sabato 18 giugno p.v.

Con Ordinanza dirigenziale n. 374 del 15/06/2022 l’Amministrazione comunale ordina di istituire per il giorno 18 giugno p.v.:

dalle ore 7 e fino alle ore 3 del giorno successivo:

l’interdizione della circolazione veicolare e contestualmente il divieto di sosta rimozione coatta in Piazza P. da Palestrina, per il solo perimetro chiuso;

dalle ore 18:30 e fino alle ore 3:00 del giorno successivo l’interdizione della circolazione veicolare, compreso il trasporto urbano, in:

Via G. Verdi, per il tratto compreso dall’intersezione con la Via G. Pergolesi e fino a Via Bengasi;

per tutte le corsie di scorrimento laterali di Piazza P. da Palestrina;

in Via A. Scarlatti;

per tutti gli accessi dalle strade laterali afferenti l’area coinvolta dalla manifestazione;

dalle ore 16:00 e fino alle ore 3:00 del giorno successivo il divieto di sosta rimozione coatta, su tutti i lati, in:

Piazza P. da Palestrina per tutte le corsie di scorrimento;

Via G. Verdi per il tratto compreso dall’intersezione con la Via Vivaldi e fino a Via Bengasi;

su tutta l’area della piazzetta mercato sita all’intersezione tra la Via G. Verdi e la Via Bengasi;

in Via A. Scarlatti