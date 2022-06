Si partirà con gli sbandieratori del Sestiere di Porta Solestà, per poi proseguire con una serata ricca di musica e di danza. Non mancheranno attrazioni per bambini, prodotti tipici e cibo di strada. Gli spettacoli avranno luogo nelle aree di Via Giuseppe Verdi, nell’area del mercato rionale all’angolo con Via Bengasi ed in Piazza Pierluigi da Palestrina