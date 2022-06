ASCOLI PICENO – Allo stadio Del Duca hanno preso il via le fasi finali dei Campionati nazionali giovanili: venerdì 16 giugno si è disputata la prima partita che ha visto fronteggiarsi Spal e Roma nella semifinale dell’Under 18 Professionisti, con la vittoria dei ferraresi per 1-0. Alle ore 20 di sabato 18 giugno il Del Duca ospiterà la finale, che metterà di fronte Spal e Bologna. Nei giorni successivi saranno impegnati i giovani Under 17 di Serie A e B e Under 16 di Serie A e B. L’ingresso per assistere alle partite è gratuito, previa registrazione su Vivaticket all’indirizzo https://figc.vivaticket.it/it/tour/finali-campionati-giovanili-2021-2022/3064. Per il calendario delle gare è possibile consultare il sito del Comune.

