ANCONA – La scarsità dei materiali necessari per la produzione dei microchip, in conseguenza dell’attuale crisi internazionale, comporta la possibilità che il Ministero dell’Economia e Finanze, già a partire dal mese di giugno 2022, emetta delle Tessere Sanitarie (TS) in luogo della Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).

A tale proposito è stato emanato il decreto ministeriale MEF del 30/05/2022 (pubblicato nella G. U. n. 133 del 09/06/2022), il quale prevede: a partire dal 1° giugno 2022, la possibilità di produzione della Tessera Sanitaria sia nella versione di TS-CNS con il microchip, sia nella versione di semplice TS senza il microchip; per gli assistiti ai quali non sarà rilasciata la Tessera Sanitaria con il microchip (TS-CNS), la validità della TS-CNS precedentemente ricevuta sarà prorogata (solo per la componente CNS) fino al 31 dicembre 2023. Ciò al fine di poter assicurare agli assistiti di accedere agli attuali servizi telematici regionali; tale proroga è limitata alla SOLA componente CNS e NON si tratta della proroga della TEAM; gli utenti potranno estendere la validità della CNS precedentemente ricevuta scaricando un software apposito che sarà reso disponibile sul portale nazionale del Sistema Tessera Sanitaria. Ulteriori indicazioni in merito sono disponibili nel PDF informativo qui scaricabile.

