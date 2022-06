Ospite del prossimo incontro della rassegna, sempre alle 21 in piazza Roma, sarà la pedagogista Eloisa Pierantozzi che parlerà dei suoi albi illustrati.

SPINETOLI – Ottimo inizio per il Club dei Lettori di Spinetoli, che ha inaugurato la rassegna di incontri culturali il 16 giugno, alle ore 21, nel centro storico, con Maria Pia Foschini, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie dell’Università degli Studi di Bologna, che ha parlato del Covid e delle sue possibili evoluzioni, esponendo con molta chiarezza e professionalità il tema del virus.

“Finalmente è ripartita questa rassegna davvero molto ricca di incontri culturali quindicinali. Siamo felici di avere un centro storico più vivo, anche grazie al museo di arte contadina e agli appuntamenti con l’enoteca del Belvedere Divino – ha osservato l’assessore Germana Gagliardi.

Il prossimo appuntamento con il Club dei Lettori sarà il 29 giugno, sempre alle ore 21 in piazza Roma, con la pedagogista Eloisa Pierantozzi, che affronterà il tema “Leggere il mondo con gli albi illustrati- Storie per tutti, da 0 a 100 anni“, con storie accompagnate da immagini e illustrazioni.

La dottoressa è specializzata in “Educatore esperto nel lavoro sociale e nella cittadinanza attiva” con esperienza ultra-decennale nella formazione e nei servizi alla persona nell’ambito della relazione d’aiuto, Art-Counselling, Outdoor Education, tecniche ludico-espressive per la formazione e Arti-terapie. Attualmente coordina i servizi educativi e scolastici per il territorio della Vallata del Tronto.

