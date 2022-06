ASCOLI PICENO – Con l’Ordinanza dirigenziale n. 384 del 17 giugno l’Amministrazione comunale ordina, a parziale modifica ed integrazione dell’Ordinanza n. 357 del 09 giugno avente ad oggetto “Regolamentazione della circolazione veicolare in Corso Trento e Trieste e in Piazza Santa Maria Inter Vineas per l’effettuazione dei lavori di completamento della rete idrica – Richiedente: società Ciip Spa”, di:

istituire in Via F. Tamburini e in Largo del Cremore il limite di velocità a 10 km/h (a passo d’uomo) e il regime di circolazione di strada senza uscita, per lo scopo dovrà essere apposta adeguata segnaletica all’inizio di Via F. Tamburini che indichi la nuova regolamentazione della viabilità veicolare;

eliminare il periodo di cui al punto 9;

dare atto che ogni altra disposizione contenuta nella richiamata ordinanza resta invariata.

Inoltre, autorizza in deroga alle prescrizioni contenute nella suddetta ordinanza il transito, in ambo i sensi di marcia, degli automezzi utilizzati per il carico/scarico di cose con massa superiore a 3500 chilogrammi diretti presso l’attività commerciale all’insegna “Tigre” ubicata in Piazza Santa Maria InterVineas nel rispetto del seguente percorso in entrata Piazza Roma, Via XX Settembre, Piazza F. Simonetti e Corso Trento e Trieste e viceversa in uscita nel rispetto dei seguenti giorni e fasce orarie: tutti i giorni dalle ore 6.30 alle ore 7:30 e il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 13 alle 14:30.

Per consultare l’ordinanza precedente:

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5938

Per consultare il testo dell’ordinanza:

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20962

