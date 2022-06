L’incontro, organizzato dalla libreria Prosperi, in collaborazione con La Birretta, si svolgerà alle ore 19 in largo Crivelli, la piazza antistante la libreria.

ASCOLI PICENO – In occasione della ristampa degli ultimi due libri “Il sapore della vittoria” e “Il sogno di una vita“, entrambi editi da Carlo Filippini Editore e scritti in stile gonzo journalism, venerdì 24 giugno, alle ore 19, la scrittrice Dafne Perticarini parlerà della sua avventura professionale nel mondo delle lettere, tra scrittura personale e percorsi narrativi con persone fragili. Dialogherà con lei il giornalista Giorgio Tabani, docente e animatore di Ithaca editoriale, magazine online che vuole andare oltre la cronaca puntando sullo spessore dei contenuti e la profondità nelle riflessioni. L’incontro, dal titolo “Storie matter”, è organizzato dalla libreria Prosperi, in collaborazione con La Birretta e si svolgerà in largo Crivelli, la piazza antistante la libreria; in caso di pioggia all’interno della libreria.

“Stories matter” è un incontro sulla parola: scrivere è un mestiere indispensabile per la nostra società, in tutte le sue forme. Un incontro per chi ama leggere, scrivere, pensare e sa che la scrittura è un atto magico, con cui determinare il futuro.

Per informazioni: tel. 0736 259888 . WhatsApp 329 1979667 . e-mail [email protected]

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.