ASCOLI PICENO – Il Dott. Esposito, Direttore dell’Area Vasta 5, rende noto l’avvio di un’iniziativa dal titolo “La ricerca della salute tra prevenzione e terapia“, elaborata dalla Dott.ssa Giovanna Picciotti che, collocandosi nell’ambito della prevenzione oncologica, metterà in campo una serie di incontri con la popolazione a cui parteciperanno i medici di medicina generale dei Comuni interessati.

“Gli screening gratuiti del Ssn: prevenzione primaria e secondaria” sarà il titolo dell’intervento della Dott.ssa Romina Fani, responsabile della struttura del Dipartimento Screening Av5.

In Av5 sono offerti tre programmi:

Screening per il cancro della mammella: la mammografia è proposta ogni 2 anni a tutte le

donne tra i 50 e i 69 anni

Screening per il cancro del collo dell’utero: il Pap test o test Hpv per scoprire in anticipo

un carcinoma dell’utero è proposto ogni 3 anni a tutte le donne tra i 25-64 anni

Screening per il cancro del colon-retto: l’esame del sangue occulto nelle feci del tutto semplice

e indolore, che permette di scoprire lesioni pre-cancerose all’intestino proposto a entrambi i

sessi dai 50 ai 69 anni.

Lo screening non si esaurisce con il singolo test ma è un vero e proprio percorso in cui è prevista sia l’esecuzione di specifici esami ad intervalli regolari, sia le eventuali indagini successive programmate in base all’esito degli esami stessi.

La Dott.ssa Stefania Rafaiani, responsabile Uos Farmacovigilanza del Servizio Farmaceutico, con il suo intervento “Il farmaco: un bene per la salute” porrà invece l’attenzione sull’importanza della gestione consapevole del farmaco come beneficio di chi lo riceve e non come svantaggio.

I primi incontri si svolgeranno giovedì 23 giugno 2022 presso la palestra della Rsa di Paggese (Acquasanta Terme) e giovedì 30 giugno 2022 presso l’Auditorium comunale via G. Bruno di Comunanza e saranno successivamente ripetuti in altri Comuni.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.