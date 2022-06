Da giovedì 7 luglio inizieranno gli allenamenti al centro sportivo con doppie sedute quotidiane, alle ore 9 e alle 18. Al primo allenamento stagionale assisteranno in via esclusiva tutti i possessori del token Ascoli Calcio.

ASCOLI PICENO – Sarà anticipato a lunedì 4 luglio il raduno precampionato dell’Ascoli Calcio. A seguito dell’avvicendamento tecnico in panchina, i primissimi giorni saranno utilizzati da Mister Bucchi per la conoscenza del gruppo e per far svolgere ai convocati tutti i test medici e atletici. Le location di riferimento per squadra e staff saranno il Picchio Village e l’Hotel La Corte del Sole di Castel di Lama.

Da giovedì 7 luglio inizieranno gli allenamenti al centro sportivo con doppie sedute quotidiane, alle ore 9 e alle 18. Al primo allenamento stagionale assisteranno in via esclusiva tutti i possessori del token Ascoli Calcio.

Domenica 10 luglio è fissata la partenza per Cascia. L’Hotel La Reggia ospiterà il team bianconero fino al 24 luglio, giorno in cui è previsto il rientro ad Ascoli per proseguire la preparazione in città. Da definire il programma dei test di allenamento che saranno svolti nelle due settimane in Umbria.

Il prossimo campionato di Serie B, il 26° per la storica società bianconera, prenderà il via sabato 13 agosto.

Nello stesso weekend in cui inizierà la Serie A. A differenza di quanto accadrà per la Serie A e per gli altri principali campionati europei, il campionato di Serie B 2022/23 si disputerà regolarmente anche durante i Mondiali in Qatar previsti dal 21 novembre al 18 dicembre.

Campionato intenso e a 20 squadre con tante big pronte a darsi battaglia.

