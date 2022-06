ASCOLI PICENO – Regolamentazione della circolazione stradale “61° Coppa Paolino Teodori” in programma per i giorni 24, 25, 26 giugno 2022.

Con Ordinanza dirigenziale n. 396 del 22/06/2022 l’Amministrazione comunale ordina di istituire per i giorni 24, 25 e 26 giugno 2022, le seguenti modifiche alla circolazione veicolare sul Pianoro di Colle San Marco:

1) dalle ore 14 di mercoledì 22 giugno e fino alle ore 21:00 di domenica 26 giugno 2022 l’interdizione della viabilità veicolare (con esclusione dei veicoli delle attività e delle residenze) e il divieto di sosta rimozione coatta, su tutti i lati, in:

Via Circonvallazione San Marco;

Via XXV Aprile;

Via Medaglie D’Oro;

2) dalle ore 7 alle ore 21 del 25 e 26 giugno p.v;

sono interdette la circolazione veicolare e la sosta con rimozione forzata, in ambo i lati, di Viale Caduti della Resistenza, da estendere fino al Monumento ai Caduti (Cippo);

3) dalle ore 7 alle ore 21 di sabato 25 giugno p.v e dalle ore ore 5 alle ore 21 di domenica 26 giugno p.v:

sono interdette la circolazione veicolare e la sosta veicolare con rimozione forzata, in ambo i lati, di Via Martiri della Resistenza per consentire anche la collocazione dei banchi autorizzati degli operatori commerciali su aree pubbliche;

4) dalle ore 14 di mercoledì 22 giugno p.v. e fino alle ore 24 di venerdì 24 giugno p.v:

il divieto di sosta con rimozione forzata, in ambo i lati, di Via S. Cellini, per il tratto compreso dall’intersezione con la Via Napoli per mt. 30,00 in direzione di Colle San Marco (sud).

Si autorizza

dalle ore 14 del 22 giugno e fino alle ore 24 del 26 giugno 2022 e comunque fino a cessate esigenze, l’utilizzo del Pianoro di Colle San Marco, limitatamente alle aree di proprietà comunale, per lo svolgimento della predetta manifestazione (ivi comprese tutte le occupazioni effettuate con strutture mobili)

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20978

