Il prossimo 24 giugno la terza giornata di lavori che si concentrerà sulle novità introdotte in materia di semplificazione amministrativa e sui contenuti della programmazione PSR Marche per il periodo 2023-2027

ANCONA – Si svolgerà presso l’azienda agricola biologica Valdicastro (Fabriano), venerdì 24 giugno, la terza giornata di lavori dell’Osservatorio regionale per le politiche agricole, un organismo permanente voluto dall’assessorato all’Agricoltura regionale per creare un’occasione di ascolto, per raccogliere e condividere idee ed esigenze sulle dinamiche dello sviluppo delle aree rurali e mantenere attivo il legame con gli stakeholders del sistema agricolo marchigiano.

“Dopo gli appuntamenti di Frontone e Matelica svoltisi nel 2021 – evidenzia il vicepresidente Mirco Carloni, assessore all’Agricoltura – questo Osservatorio sarà dedicato a una più ampia riflessione sulla strategia regionale per lo sviluppo rurale, resa possibile grazie al sostegno del PSR Marche, e al percorso progettuale avviato per la prossima programmazione 2023-2027”. La giornata si aprirà con una sezione plenaria (che potrà essere seguita in streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del PSR Marche) alla quale parteciperanno Carloni e l’Autorità di Gestione del PSR Marche Lorenzo Bisogni. Il vicepresidente Carloni proporrà una panoramica sulle scelte intraprese per il biennio 2021-2022 e le strategie individuate per la programmazione del PSR Marche nel periodo 2023-2027.

“Un focus particolare sarà poi dedicato alle innovazioni introdotte in tema di semplificazione amministrativa per rendere più agevole la partecipazione dei potenziali beneficiari – continua il vicepresidente – Proprio dal primo incontro di Frontone erano emerse, in questo senso, varie esigenze delle quali si è tenuto conto successivamente nella stesura dei bandi: l’obiettivo è di offrire un primo bilancio su quanto già fatto e valutare insieme quali siano i margini di ulteriore miglioramento per rendere l’iter burocratico ancora più snello e più efficiente”.

Nel pomeriggio i lavori proseguiranno “a porte chiuse”: l’intervento di Sabrina Speciale della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale Regione Marche si focalizzerà su contenuti, priorità e obiettivi individuati per la prossima programmazione del Psr Marche per il periodo 2023-2027. Grazie anche agli spunti emersi nelle varie occasioni di ascolto e confronto realizzate (tra cui gli incontri del Tavolo politico strategico, il roadshow “Dialoghi con i territori” e vari seminari) sono state individuate le misure da attivare e le relative risorse finanziarie a esse dedicate. Queste indicazioni saranno poi proposte al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per essere inserite nel Piano strategico nazionale. Come è noto, la nuova PAC prevede un solo PSN – Piano Strategico Nazionale, il cui prossimo invio alla Commissione Europea è previsto per luglio. Infine, largo spazio sarà lasciato al dibattito, all’ascolto e al confronto, in una prospettiva costruttiva di miglioramento e innovazione delle misure volte allo sviluppo rurale.

L’evento è riservato e su invito, ma sarà possibile seguire i lavori della mattinata in streaming sui canali social del Psr Marche:

