Dopo due anni di pandemia tornano finalmente a pieno regime i festeggiamenti per la Festa di San Giovanni Battista e Santa Eurosia ad Acquasanta Terme. In questi giorni infatti, e fino al 25 Giugno, ci sarà un fitto calendario di eventi e manifestazioni religiose, culturale e naturalistiche per celebrare la ricorrenza tanto sentita dai cittadini.

Il calendario si è aperto il 21 Giugno con la Santa Messa, ed è proseguito con la Mostra presentazione delle erbe spontanee a cura del Prof. Luciano Loschi presso i giardini pubblici, in collaborazione con il gruppo quintana “Castello di Acquasanta. Nelle serate del 22 e 23 Giugno si sono svolti gli spettacoli musicali con il “Complesso Bandistico Luigi Sabatini” e gli “Ziga World Music“.

Il programma proseguirà nella mattinata del 24 Giugno con la sfilata della “Banda Città di Acquasanta” e la sentitissima processione del Santo Patrono per le vie del borgo con a seguire i fuochi pirotecnici. Il momento clou sarà però rappresentato senz’altro dal concerto della cantante Dolcenera in programma per la serata di Sabato 25 Luglio. La cantante pugliese, già coach del talent show “The Voice of Italy” nel 2016, si esibirà gratuitamente in Piazza Angela Latini, riproponendo i suoi successi più conosciuti al grande pubblico e presentando il nuovo singolo “Spacecraft” uscito lo scorso 22 Aprile.

Domenica 26 Giugno si chiuderà con la prima “Esposizione Amatoriale Cinofila” in Piazza Roma, e la sedicesima edizione del “Grotta d’Argento”, festival nazionale canoro per bambini e ragazzi. Seguirà la consueta estrazione dei biglietti vincenti della lotteria in onore del Santo Patrono.

