ASCOLI PICENO – Il Presidente della Provincia Sergio Loggi ha ricevuto a Palazzo San Filippo Simone Petroni, studente del 5°B INF dell’IIS “Fazzini-Mercantini” di Grottammare che ha conquistato il terzo posto alle finali nazionali delle Olimpiadi di Cybersecurity, garantendosi una delle cinque medaglie d’oro messe in palio. L’allievo, impegnato in questi giorni nell’esame di maturità, era accompagnato dal Consigliere Provinciale con delega all’Istruzione Stefano Novelli, dalla Dirigente Scolastica Sabrina Vallesi e dal docente di informatica Matteo Silveri.

Il settore della cybersecurity dove Simone si sta specializzando è un comparto strategico per lo sviluppo del Paese e in crescita esponenziale basti pensare che, a livello mondiale, sviluppa una domanda di oltre 3,5 milioni di lavoratori e arriverà a valere 170,4 miliardi di dollari entro la fine del 2022.

“Intendo esprimere le mie più vive felicitazioni ed appezzamento a Simone per questo suo risultato straordinario che testimonia quanto la scuola del territorio può essere fucina di talenti e formazione di eccellenza – ha dichiarato il presidente Loggi – le nostre aziende in vari campi dall’informatica, alla meccanica fino alla manifattura necessitano, spesso non trovandoli, di tecnici con competenze specifiche. E’ pertanto volontà della Provincia, nell’ambito delle sue competenze, favorire le sinergie con le associazioni di categoria e il mondo della scuola per far incontrare le esigenze delle imprese con le aspirazioni dei giovani della comunità locale”.

Il consigliere Novelli ha evidenziato “come le scelte della Provincia su impulso dei dirigenti scolastici sono state di qualità per l’offerta formativa degli istituti del Piceno. Simone – ha proseguito Novelli – ha conseguito uno splendido risultato, e rappresentata una straordinaria eccellenza, formatosi presso uno dei più prestigiosi presidi educativi vantati dalla rete scolastica del Piceno, l’Istituto “Fazzini-Mercantini”. Ciò costituisce motivo d’orgoglio e immensa soddisfazione per me, per il presidente Loggi e per la dirigente scolastica Vallesi, la quale con autorevolezza e impegno rappresenta la comunità scolastica che presiede”.

Soddisfazione è stata infine espressa dalla prof.ssa Vallesi che ha sottolineato “il successo ottenuto dallo studente del “Fazzini” anche in considerazione che l’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni è presente da appena cinque anni ribadendo inoltre che il percorso compiuto da Simone può essere di esempio agli studenti dell’articolazione Informatica per nuovi e positivi traguardi”.

