ASCOLI PICENO – Completato il progetto “Turismo e Sport – Digital Travel Class, Viaggi virtuali innovativi e percorsi accessibili di turismo sportivo”, alla conclusione dell’anno scolastico per le classi di accoglienza turistica dell’Istituto Alberghiero Buscemi di San Benedetto del Tronto.

Il progetto, realizzato grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, a valere sull’Avviso “Comunità Educanti”, è volto al potenziamento dell’offerta didattica degli Istituti scolastici della Provincia di Ascoli Piceno.

Il percorso progettuale ha consentito di sviluppare un’esperienza unica, dal punto divista formativo e innovativo. Sono stati offerti agli studenti strumenti legati più al mondo del lavoro, quali le Travel class: aule virtuali da remoto e in presenza, ove docenti, studenti e professionisti del settore turistico hanno fatto da start ad una nuova modalità, un modulo formativo esperienziale, che ha visto il coinvolgimento del mondo del turismo, nonché di esperti nel settore della disabilità.

All’interno di alcune travel class sono state attivate simulazioni di percorsi trekking – running e cicloturistici attraverso i quali gli studenti hanno vissuto le esperienze interagendo attivamente con strumenti digitali di realtà aumentata sperimentando di persona i tour realizzati e combinandoli con i format virtuali proposti.

Grazie al sostegno della Fondazione, l’istituto ha potuto acquisire della strumentazione digitale immersiva e sportiva utile alla realizzazione delle attività progettuali ma anche preziose risorse fruibili nelle future attività dell’Istituto, come gli Oculus e Visori di realtà virtuale per esperienze di turismo digitale; attrezzi per la palestra come tapis roulant e cyclette smart e una grande schermo di proiezione retroilluminata con proiettore laser.

Si ringraziano tutti i soggetti coinvolti nel progetto, gli stakeholders locali, Estrovagante di Macerata azienda ideatrice delle Travel Class, e soprattutto La Fondazione Carisap che ha reso possibile il conseguimento di un tale successo.

